कृति सैनन ने कबीर बहिया संग कर दी रिश्ते की पुष्टि? फैंस बोले- नजर न लगे

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Jan 19, 202612:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन छोटी बहन नुपुर सैनन की शादी के बाद से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। उदयपुर में हुए इस समारोह का हिस्सा कबीर बहिया भी बने जिनके साथ, कृति का नाम लंबे समय से जुड़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कृति और कबीर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों ने शायद अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है।