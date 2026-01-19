LOADING...
कृति सैनन ने कबीर बहिया संग कर दी रिश्ते की पुष्टि?

कृति सैनन ने कबीर बहिया संग कर दी रिश्ते की पुष्टि? फैंस बोले- नजर न लगे

लेखन ज्योति सिंह
Jan 19, 2026
12:11 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन छोटी बहन नुपुर सैनन की शादी के बाद से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। उदयपुर में हुए इस समारोह का हिस्सा कबीर बहिया भी बने जिनके साथ, कृति का नाम लंबे समय से जुड़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कृति और कबीर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों ने शायद अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है।

तस्वीर

कबीर ने कृति के साथ साझा की तस्वीर

कृति के कथित बॉयफ्रेंड ने अपने इंस्टाग्राम पर नुपुर और स्टेबिन बेन की शादी की कई सारी तस्वीरें साझा कीं। एक तस्वीर ने लोगों का तुरंत ध्यान खींच लिया जिसमें कबीर को कथित गर्लफ्रेंड कृति के साथ पोज देते हुए देखा गया। दोनों साथ में बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं। तस्वीर में कृति ने फिरोजी नीले रंग का गाउन पहना है, जबकि कबीर ने सफेद सूट पहना हुआ है। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए कृति और कबीर की तस्वीर

प्रतिक्रिया

तस्वीर पर लोग दे रहे ये प्रतिक्रिया

कृति और कबीर की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'नजर न लगे।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आखिरकार कबीर और कृति एक ही फ्रेम में।' एक अन्य ने लिखा, 'नजर नहीं...बहुत प्यारे लग रहे हैं।' फैंस दोनों के कथित रिश्ते को लेकर अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन कृति और कबीर ने इन अटकलों पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।

