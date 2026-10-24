कृति सैनन ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- AI से डर लगता है

समारोह के दौरान कृति ने कहा, "AI से मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों को डराता है। हालांकि, मेरा मानना ​​है कि ये एक टूल है, कोई मंजिल नहीं। बात ये है कि ये एक बहुत ही धारदार टूल है और टूल जितना धारदार होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। मैं तकनीक और नवाचार का पूरा समर्थन करती हूं। हालांकि, आखिरकार तकनीक के साथ-साथ कानूनों को भी विकसित होना पड़ता है।"