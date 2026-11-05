AI को लेकर छिड़ी अलग-अलग राय, सैफ हुए फैन करीना ने बनाई दूरी; रणबीर ने दी चेतावनी
'कॉफी विद करण' शो में सैफ अली खान ने बताया कि वह AI का इस्तेमाल कुछ मजेदार कामों के लिए करते हैं।
उन्होंने तो अपनी असिस्टेंट का नाम भी 'आइरिस' रखा है। दूसरी ओर करीना कपूर खान ने साफ कहा कि वह AI का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करतीं।
रणबीर कपूर ने भी इस बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा कि AI मददगार हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि रचनात्मकता हमेशा इंसानों की ही होनी चाहिए और उसमें व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी रहनी चाहिए।
रणबीर बोले, 'रामायण' में नहीं हुआ AI का इस्तेमाल
रणबीर ने साफ किया कि उनकी फिल्म 'रामायण' में AI का इस्तेमाल कड़ी मेहनत के बदले नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कहानी कहने और किरदारों को निभाने में मानवीय भावनाएं और स्पर्श बहुत अहम होता है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि AI कुछ कामों में मदद तो कर सकता है, लेकिन उसे रचनात्मक नौकरियों (क्रिएटिव जॉब्स) की जगह नहीं लेनी चाहिए।
उद्योग में कई लोग इस बात को लेकर चिंता जताते हैं, खासकर जब से हॉलीवुड की हड़तालों ने इस मुद्दे को सबके सामने लाया है।