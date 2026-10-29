नसीरुद्दीन शाह पर बरसे किरेन रिजिजू

नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वीडियो पर भड़के किरेन रिजिजू, बोले- ऐसी सोच लोकतंत्र के लिए खतरा

लेखन ज्योति सिंह 12:21 pm Oct 29, 202612:21 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले वीडियो पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अभिनेता के विचारों को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और माना कि उन्होंने कई सालों तक नसीरुद्दीन के झुकाव को समझने में गलती की है। बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों का समर्थन करते हुए दिग्गज अभिनेता ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह गर्व से 'दिमागी नक्सल' हैं।