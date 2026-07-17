किरण राव समेत दिग्गज फिल्मी सितारों ने थामी सोनम वांगचुक की आवाज, सरकार से की ये खास अपील

किरण ने तो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर को भी 'मैं सोनम का समर्थन करती हूं' में बदल दिया है।

वहीं, जीनत अमान जैसी मशहूर हस्तियों ने सोनम को 'भारत के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक' बताया है। ओमी वैद्य ने इस विरोध को अपनी फिल्म '3 इडियट्स' के किरदार रैंचो से जोड़ा, जबकि सोनाक्षी सिन्हा ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की।

दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, शबाना आजमी और डिजिटल क्रिएटर्स भुवन बाम, मुनव्वर फारूकी भी ऑनलाइन शिक्षा में सुधार और परीक्षा की जवाबदेही के बारे में जागरूकता फैला रहे हें।