मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने से गदगद अमिताभ, बोले- मैं आपका बहुत बड़ा फैन

Sep 21, 2025
03:41 pm
Sep 21, 2025
03:41 pm
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 20 सितंबर को मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और मनोरंजन जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने मोहनलाल को इस बड़ी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। अब महानायक अमिताभ बच्चन ने भी मोहनलाल की सराहना कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बिग बी ने क्या लिखा, आइए जानते हैं।

आप इस सम्मान के हकदार हैं- अमिताभ

अमिताभ ने एक्स पर लिखा, 'मोहनलाल जी मुझे वास्तव में बड़ी खुशी है कि आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये एक ऐसा सम्मान है, जिसके आप हर तरह से हकदार हैं। बहुत-बहुत बधाई। मैं आपके काम और कला का बहुत बड़ा फैन हूं। जिस सहजता से आप गहरी से गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो वाकई सराहनीय है। आप यूं ही अपनी बेजोड़ प्रतिभा से हम सबको प्रेरित करते रहें और हमारे लिए एक मार्गदर्शक बने रहें।'

अमिताभ ने लिखा- आपका अविश्वसनीय काम देखने के लिए उत्साहित हूं

अमिताभ ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'असीम सम्मान और गर्व के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले सालों में पर्दे पर आपके कई और अविश्वसनीय प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित हूं।' उधर फिल्म 'जनता गैराज' में मोहनलाल के साथ काम कर चुके अभिनेता जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर महान मोहनलाल सर को हार्दिक बधाई। आप भारतीय सिनेमा के एक सच्चे प्रतीक हैं।'

इन फिल्मों में साथ काम कर चुके मोहनलाल और अमिताभ

साल 2010 में एक मलयालम वॉर फिल्म 'कांधार' रिलीज हुई थी, जिसके हीरो मोहनलाल थे। मेजर रवि ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और इसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। खास बात ये है कि अमिताभ भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इससे साल साल 2007 में मोहनलाल और अमिताभ निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'आग' में नजर आए थे। हालांकि, इन दोनों सितारों के अभिनय वाली इस फिल्म को भी दर्शकों ने नकार दिया था।

कई बड़े सम्मान पा चुके मोहनलाल

सुपरस्टार मोहनलाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 स्टेट अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके मोहनलाल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल पिछले 45 साल से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।