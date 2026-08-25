किम कार्दशियन का 7 साल का बेटा साल्म बना स्पाइडर-मैन, अभिनेत्री ने साझा की तस्वीरें

किम कार्दशियन ने अपने फैंस को पारिवारिक पलों की एक प्यारी झलक दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने सबसे छोटे बेटे साल्म की कुछ तस्वीरें साझा कीं।

इन तस्वीरों में साल्म स्पाइडर-मैन के गेटअप में खाना कर रहा था, उसके चेहरे पर भी पूरा पेंट लगा हुआ था।

7 साल के साल्म का यह सुपरहीरो अंदाज सचमुच बेहद मजेदार था, जिसे किम ने झट से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाल दिया।