किम कार्दशियन का 7 साल का बेटा साल्म बना स्पाइडर-मैन, अभिनेत्री ने साझा की तस्वीरें
मनोरंजन
किम कार्दशियन ने अपने फैंस को पारिवारिक पलों की एक प्यारी झलक दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने सबसे छोटे बेटे साल्म की कुछ तस्वीरें साझा कीं।
इन तस्वीरों में साल्म स्पाइडर-मैन के गेटअप में खाना कर रहा था, उसके चेहरे पर भी पूरा पेंट लगा हुआ था।
7 साल के साल्म का यह सुपरहीरो अंदाज सचमुच बेहद मजेदार था, जिसे किम ने झट से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाल दिया।
साल्म का पोकेमोन बर्थडे और लेकसाइड वेकेशन
साल्म ने अपना सातवां जन्मदिन मई में मनाया था। इस खास मौके पर पोकेमोन थीम वाली एक शानदार पार्टी दी गई थी, जिसमें उसके भाई-बहन नॉर्थ, सेंट और शिकागो भी मौजूद थे।
पिछले महीने, किम के बॉयफ्रेंड लुईस हैमिल्टन के साथ पूरा परिवार लेकसाइड वेकेशन पर निकल गया।