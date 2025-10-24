किम कार्दशियन के दिमाग में हुई गंभीर बीमारी, जानिए कैसी है उनकी तबीयत

किम कार्दशियन के दिमाग में हुई गंभीर बीमारी

लेखन ज्योति सिंह 03:28 pm Oct 24, 202503:28 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन दिमाग की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। 22 अक्टूबर को 'द कार्दशियन्स' के सीजन 7 के प्रीमियर के दौरान उन्होंने इसके बारे में खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वह मस्तिष्क धमनी विस्फार (अनरप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म) से जूझ रही हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें दिमाग में मौजूद रक्त वाहिकाओं का हिस्सा कमजोर हो जाता है और उसमें खून भर जाता है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।