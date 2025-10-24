किम कार्दशियन के दिमाग में हुई गंभीर बीमारी, जानिए कैसी है उनकी तबीयत
क्या है खबर?
अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन दिमाग की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। 22 अक्टूबर को 'द कार्दशियन्स' के सीजन 7 के प्रीमियर के दौरान उन्होंने इसके बारे में खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि वह मस्तिष्क धमनी विस्फार (अनरप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म) से जूझ रही हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें दिमाग में मौजूद रक्त वाहिकाओं का हिस्सा कमजोर हो जाता है और उसमें खून भर जाता है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
बीमारी
इस वजह से हुई गंभीर बीमारी
किम ने कहा कि यह बीमारी उन्हें संभवतः उनके पूर्व पति कान्ये वेस्ट के साथ उनके रिश्ते के दौरान हुए तनाव से हुई है। पूर्व पति के साथ रहते हुए उन्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा महसूस होता था। बता दें कि किम और कान्ये साल 2022 में अलग हो गए थे। उधर, किम की बीमारी पर अमेरिका के डॉक्टर ब्रायन होफ्लिंगर ने कहा कि वैसे तुरंत इलाज की जरूरत नहीं लेकिन, वाहिकांए फटने पर नर्व्स डैमेज का खतरा हो सकता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
