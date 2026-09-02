किच्चा सुदीप की 'बिल्ला रंगा बाशा' का पहला लुक सामने आया, पोस्टर में दिखी ये खास चीजें

इस पोस्टर में एक विशालकाय मैकेनिकल युद्ध मशीन और उड़ते हुए जहाजों की झलक दिखाई देती है। यह एक बेहद बोल्ड सिनेमाई दुनिया की ओर इशारा करती है।

के. निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी इस फिल्म को बना रहे हैं, जो सभी प्रमुख दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी में भी रिलीज की जाएगी।

सुदीप और अनूप भंडारी एक बार फिर साथ आ रहे हैं, जिससे फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। इसे देखते हुए फिल्म के टीजर भी जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है।