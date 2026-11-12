'टॉक्सिक' विवाद पर कियारा आडवाणी ने बात की

'टॉक्सिक' विवाद पर कियारा आडवाणी ने तोड़ी चुप्पी, बताया कैसी थी सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Nov 12, 202610:01 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन के हालिया एपिसोड में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे। इस दौरान अभिनेत्री ने फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ अपने इंटीमेट सीन पर बात की जिसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। कियारा ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि इसे लेकर सिद्धार्थ की क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर हो रही उनके खिलाफ बातों का कोई असर नहीं पड़ा।