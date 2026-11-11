कियारा आडवाणी ने किया बड़ा खुलासा

सिद्धार्थ से क्यों नाराज हो गई थीं कियारा? 'शेरशाह' के दौरान रिश्ते में आई थी दरार

लेखन अंशिका शुक्ला 04:36 pm Nov 11, 202604:36 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के लिए फिल्म 'शेरशाह' उनके करियर के साथ-साथ निजी जिंदगी का भी अहम पड़ाव साबित हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और उनका रिश्ता शुरू हुआ। 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के आगामी एपिसोड में दोनों ने खुलासा किया कि कारगिल में ऊंचाई पर मुश्किल हालात में हुई शूटिंग के दौरान उनका प्यार कैसे परवान चढ़ा। हालांकि, उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते में एक समय नाजुक मोड़ भी आ गया था।