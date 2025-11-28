LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार
कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
11:20 am
क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर गोलीबारी करने वाला मुख्य आरोपी शूटर बंधुमान सिंह सेखों पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गैंग्स्टर गोल्ड बराड़ की गैंग से जुड़े इस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बंधुमान के पास से उच्च-गुणवत्ता वाली चीन निर्मित PX-3 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी की धर पकड़ के बाद पुलिस, हथियार आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय गिरोह के संबंधों का पता लगा रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

हमला

कपिल के कैफे पर 3 बार हुई गोलीबारी

कपिल के 'कैप्स कैफे' पर पहली बार गोलीबारी की घटना 10 जुलाई, 2025 को घटी थी। इसके बाद, 7 अगस्त को दूसरी बार और 16 अक्टूबर को तीसरी बार उनके कैफे पर गोली चलाई गई थी। हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में कॉमेडियन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि गोलीबारी की घटना के बाद उन्हें कैफे में बड़ी ओपनिंग मिली है।

Advertisement