कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Nov 28, 202511:20 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर गोलीबारी करने वाला मुख्य आरोपी शूटर बंधुमान सिंह सेखों पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गैंग्स्टर गोल्ड बराड़ की गैंग से जुड़े इस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बंधुमान के पास से उच्च-गुणवत्ता वाली चीन निर्मित PX-3 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी की धर पकड़ के बाद पुलिस, हथियार आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय गिरोह के संबंधों का पता लगा रही है।