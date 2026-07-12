खुशबू सुंदर बेटी की शादी पर ट्रोल करने वालों पर भड़कीं, बोलीं- खुशियां मनाना किसी के दुख का अपमान नहीं मनोरंजन Jul 12, 2026

अभिनेत्री और नेता खुशबू सुंदर ने अपनी बेटी अवंतिका की शादी के बाद उनके परिवार को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। अवंतिका की शादी बीती 25 जून को हुई थी, जिसमें चिरंजीवी और नागार्जुन अक्किनेनी जैसे सिनेमा के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। यह शादी समारोह मशहूर फिल्मकार के भाग्यराज की आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति भी था, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग खुशबू सुंदर की आलोचना इसलिए कर रहे थे, क्योंकि जब पूरी इंडस्ट्री के भाग्यराज के निधन के शोक में डूबी थी, तब खुशबू अपनी बेटी की शादी की खुशियां और तस्वीरें शेयर कर रही थीं।