खुशबू सुंदर बेटी की शादी पर ट्रोल करने वालों पर भड़कीं, बोलीं- खुशियां मनाना किसी के दुख का अपमान नहीं
अभिनेत्री और नेता खुशबू सुंदर ने अपनी बेटी अवंतिका की शादी के बाद उनके परिवार को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। अवंतिका की शादी बीती 25 जून को हुई थी, जिसमें चिरंजीवी और नागार्जुन अक्किनेनी जैसे सिनेमा के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। यह शादी समारोह मशहूर फिल्मकार के भाग्यराज की आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति भी था, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। दरअसल, सोशल मीडिया पर लोग खुशबू सुंदर की आलोचना इसलिए कर रहे थे, क्योंकि जब पूरी इंडस्ट्री के भाग्यराज के निधन के शोक में डूबी थी, तब खुशबू अपनी बेटी की शादी की खुशियां और तस्वीरें शेयर कर रही थीं।
ट्रोलर्स की निंदा, सरथकुमार को धन्यवाद
ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए खुशबू सुंदर ने साफ कहा कि अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाना किसी के दुख का अपमान करना नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को बिना वजह निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स को आड़े हाथों लेते हुए उनके इस रवैये को बेहद 'अभद्र' और 'अशोभनीय' बताया। इसके साथ ही खुशबू ने इस मुश्किल और तनावपूर्ण समय में उनका हौसला बढ़ाने और उनका साथ देने के लिए वरिष्ठ अभिनेत्री राधिका सरथकुमार का दिल से शुक्रिया अदा किया।