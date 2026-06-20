खतरों के खिलाड़ी 15: करण वाही और फरहाना भट्ट बने जीत के दावेदार, भारत में होगा फिनाले

जानिए कौन-कौन हुआ फिनाले की रेस से बाहर

इस सीजन में नए और पुराने खिलाड़ियों के बीच एक मजेदार मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा, ओरी, हर्ष गुजराल और शगुन शर्मा जैसे नए खिलाड़ी थे तो दूसरी तरफ करण वाही, रुबीना दिलैक और ऋत्विक धनजानी जैसे पुराने और जाने-पहचाने नाम भी मैदान में उतरे।

हालांकि, इस बार कुछ बड़े झटके भी लगे। दर्शकों के पसंदीदा ओरी दूसरे ही हफ्ते में और अविका गोर चौथे हफ्ते में शो से बाहर हो गईं, जिससे हर कोई हैरान रह गया, वहीं अविनाश मिश्रा भी एक मुश्किल टास्क हारकर फिनाले की रेस से बाहर हो गए। अब फैंस यह जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि इस साल 'खतरों के खिलाड़ी' की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी।