'खतरों के खिलाड़ी 15' में हुआ निष्कासन

'खतरों के खिलाड़ी 15' में चौंकाने वाला निष्कासन, जानिए किसके नाम का कटा पत्ता

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Jun 03, 202612:17 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का स्टंट शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' भले टीवी पर न आया हो, लेकिन इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। यही नहीं, शो से जुड़े अपडेट भी फैंस का लगातार ध्यान खींच रहे हैं। ताजा जानकारी में बताया जा रहा है कि शो में एक चौंकाने वाला निष्कासन हुआ है, जिससे शो में नया मोड़ आ गया है। इससे पहले खबर थी कि ओरहान अवत्रामानी उर्फ ओरी का सफर कथित तौर पर शो से खत्म हो गया है।