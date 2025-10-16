पृथ्वीराज सुकुमारन की 'खलीफा' का टीजर जारी, जन्मदिन पर दिया प्रशंसकों को तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 01:20 pm Oct 16, 202501:20 pm

क्या है खबर?

पृथ्वीराज सुकुमारन 16 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रशंसकों को खास तोहफा दिया है। अभिनेता ने आगामी मलयालम फिल्म 'खलीफा' का टीजर जारी कर दिया है। 2 मिनट 51 सेकंड के टीजर में पृथ्वीराज, आमिर अली नाम के खूंखार शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो सोने का तस्कर है। कुछ घंटे पहले जारी हुए टीजर को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में।