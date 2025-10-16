LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / पृथ्वीराज सुकुमारन की 'खलीफा' का टीजर जारी, जन्मदिन पर दिया प्रशंसकों को तोहफा
लेखन ज्योति सिंह
Oct 16, 2025
01:20 pm
क्या है खबर?

पृथ्वीराज सुकुमारन 16 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रशंसकों को खास तोहफा दिया है। अभिनेता ने आगामी मलयालम फिल्म 'खलीफा' का टीजर जारी कर दिया है। 2 मिनट 51 सेकंड के टीजर में पृथ्वीराज, आमिर अली नाम के खूंखार शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो सोने का तस्कर है। कुछ घंटे पहले जारी हुए टीजर को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में।

रिलीज

16 साल बाद साथ दिखेंगे पृथ्वीराज और वैसाख

फिल्म 'खलीफा' के जरिए पृथ्वीराज और निर्देशक वैसाख करीब 16 साल बाद एक-दूसरे के साथ काम करते नजर आएंगे। दोनों ने आखिरी बार फिल्म 'पोक्किरी राजा' की थी, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी जिनु वी अब्राहम ने लिखी है, जो अभिनेता की पिछली फिल्मों 'मास्टर्स', 'लंदन ब्रिज' और 'कडुवा' के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वीराज की पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि 'खलीफा' अगले साल 2026 में 'ओणम' पर रिलीज हो सकती है।

ट्विटर पोस्ट

