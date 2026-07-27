नितीश तिवारी की 'रामायण' में यश बनेंगे रावण, बोले- 'बड़ी चुनौती है'
यश, जो 'KGF' के लिए मशहूर हैं, अब 'रामायण' में रावण का प्रतिष्ठित किरदार निभाने जा रहे हैं और उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती बताया है।
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में उन्होंने बताया कि इससे पहले कई अभिनेता रावण का किरदार निभा चुके हैं, इसलिए कुछ नया कर दिखाना और भी मुश्किल हो जाता है।
यश ने कहा, 'लेकिन अगर लोगों के मन में पहले से ही कोई छवि बनी हुई है, क्योंकि इस किरदार को कई कलाकारों ने अलग-अलग तरह से निभाया है, तो यह किसी भी अभिनेता के लिए एक अतिरिक्त दबाव होता है।'
यश ने नितीश और लेखकों को श्रेय दिया
अपने रावण के किरदार को खास और अलग बनाने के लिए यश ने रावण की प्रेरणाओं को गहराई से समझा।
उन्होंने इसके लिए निर्देशक नितीश तिवारी और लेखकों के मार्गदर्शन की तारीफ की। यश ने समझाया, 'रावण ऐसा क्यों करता था, इसे समझने के लिए मैंने बहुत ही साधारण बातों पर गौर किया।'
इससे उन्हें अपना नजरिया पेश करने में मदद मिली।
छात्रों के विरोध की वजह से 'रामायण' का ट्रेलर हुआ विलंबित
आपको बता दें फिल्म 'रामायण' के वैश्विक ट्रेलर लॉन्च की तारीख 24 जुलाई तय की गई थी, लेकिन छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है।
यह फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में आएगा, जबकि दूसरा भाग 2027 में रिलीज किया जाएगा।