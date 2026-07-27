नितीश तिवारी की 'रामायण' में यश बनेंगे रावण, बोले- 'बड़ी चुनौती है'

यश, जो 'KGF' के लिए मशहूर हैं, अब 'रामायण' में रावण का प्रतिष्ठित किरदार निभाने जा रहे हैं और उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती बताया है।

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में उन्होंने बताया कि इससे पहले कई अभिनेता रावण का किरदार निभा चुके हैं, इसलिए कुछ नया कर दिखाना और भी मुश्किल हो जाता है।

यश ने कहा, 'लेकिन अगर लोगों के मन में पहले से ही कोई छवि बनी हुई है, क्योंकि इस किरदार को कई कलाकारों ने अलग-अलग तरह से निभाया है, तो यह किसी भी अभिनेता के लिए एक अतिरिक्त दबाव होता है।'