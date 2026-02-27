भारतीय फिल्म विदेशी बाजारों में पहुंचाएगा होम्बले फिल्म्स (तस्वीर: एक्स/@hombalefilms)

'KGF'-'कांतारा' वाले होम्बले फिल्म्स का बड़ा ऐलान, भारतीय सिनेमा को मिलेगी वैश्विक मंच पर नई उड़ान

लेखन नेहा शर्मा 07:14 pm Feb 27, 202607:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा को 'KGF', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाला प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स अब दुनिया फतह करने की तैयारी में है। अपनी जादुई कहानियों से देश का दिल जीतने के बाद, कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन (विदेशी फिल्म वितरण) के क्षेत्र में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये कदम न केवल होम्बले की अपनी फिल्मों, बल्कि देश के अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के दरवाजे मजबूती से खोलेगा।