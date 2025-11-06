'KGF' में चाचा बनकर मशहूर हुए अभिनेता हरीश राय का निधन, इस बीमारी से थे पीड़ित

LOADING...
अभिनेता हरीश राय का निधन

लेखन ज्योति सिंह
Nov 06, 2025
03:18 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' में चाचा बनकर चर्चा में आए कन्नड़ अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। 63 साल की उम्र में वह थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे। अभिनेता का बेंगलुरु के किदवई अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि यह जानलेवा बीमारी हरीश के पेट तक फैल गई थी, जिससे उनका शरीर सूखता चला जा रहा था। उनकी मौत से सैंडलवुड में मातम पसर गया है।

श्रद्धांजलि

अभिनेता को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

अभिनेता हरीश के निधन पर उनके प्रशंसक उन्हें भावुक होकर याद कर रहे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अभिनेता की तस्वीर साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक अभिनेता हरीश रॉय का निधन अत्यंत दुखद है। कैंसर से पीड़ित उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा पहुंचा है। उनकी आत्मा को शांति मिले।' तमिल- तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता की यादगार फिल्में 'राज बहादुर', 'संजू वेड्स गीता' और 'भूगत' थीं।

