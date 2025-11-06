'120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज, मेजर शैतान सिंह बनकर जंग के मैदान में उतरे फरहान अख्तर

लेखन ज्योति सिंह 02:38 pm Nov 06, 202502:38 pm

क्या है खबर?

अभिनेता फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 2 मिनट 39 सेंकड के ट्रेलर में चीनी सैनिकों के खिलाफ 120 बहादुर भारतीय जवान सीना तानकर लड़ते नजर आए हैं। फिल्म में फरहान को मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार में देखा जाएगा। भारतीय सैनिकों के शौर्य और जंग के दौरान दिखाए गए सीन रोंगटे खड़े करने वाले हैं। '120 बहादुर' का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है, जबकि अमित चंद्रा निर्माता हैं।