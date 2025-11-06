LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / '120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज, मेजर शैतान सिंह बनकर जंग के मैदान में उतरे फरहान अख्तर
'120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज, मेजर शैतान सिंह बनकर जंग के मैदान में उतरे फरहान अख्तर

'120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज, मेजर शैतान सिंह बनकर जंग के मैदान में उतरे फरहान अख्तर

लेखन ज्योति सिंह
Nov 06, 2025
02:38 pm
क्या है खबर?

अभिनेता फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 2 मिनट 39 सेंकड के ट्रेलर में चीनी सैनिकों के खिलाफ 120 बहादुर भारतीय जवान सीना तानकर लड़ते नजर आए हैं। फिल्म में फरहान को मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार में देखा जाएगा। भारतीय सैनिकों के शौर्य और जंग के दौरान दिखाए गए सीन रोंगटे खड़े करने वाले हैं। '120 बहादुर' का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है, जबकि अमित चंद्रा निर्माता हैं।

रिलीज

इस दिन 120 बहादुरों संग सिनेमाघरों में आएंगे फरहान

निर्माताओं ने '120 बहादुर' का ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, 'एक सच्ची कहानी पर आधारित, जिसने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, 120 बहादुर- ट्रेलर अब रिलीज हो गया है।' ट्रेलर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की आवाज से होती है, जो भारत और चीन के 1962 में हुए युद्ध का जिक्र करते हैं। फरहान के अलावा, ट्रेलर में राशि खन्ना और एजाज खान भी दिखे हैं। बता दें कि '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज होने को तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर