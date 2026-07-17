सुरेश गोपी ने फर्जी कास्टिंग कॉल घोटाले पर चेताया, पुलिस कर रही मामले की जांच
केरलम पुलिस एक ऐसे फर्जी कास्टिंग कॉल की जांच कर रही है, जिसमें अभिनेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया गया था।
इस पोस्ट में नए अभिनेताओं से अपनी तस्वीरें एक मोबाइल नंबर पर भेजने को कहा गया था और 15 व 16 जुलाई को इंटरव्यू का वादा किया गया था।
जब सुरेश को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, त्रिशूर साइबर पुलिस ने 14 जुलाई, 2026 को मामला दर्ज किया।
पुलिस लगा रही है नंबर का पता
पुलिस फर्जी पोस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर का पता लगा रही है। साइबर अपराध कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लोगों की उलझन इसलिए भी बढ़ गई थी, क्योंकि सुरेश ने हाल ही में अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए असली कास्टिंग कॉल भी जारी किया था।
इससे उनके फैन्स और अभिनय का सपना देखने वाले दोनों ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कॉल असली है और कौन सा फर्जी। अभी इस मामले की जांच चल रही है।