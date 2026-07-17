सुरेश गोपी ने फर्जी कास्टिंग कॉल घोटाले पर चेताया, पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस फर्जी पोस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर का पता लगा रही है। साइबर अपराध कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लोगों की उलझन इसलिए भी बढ़ गई थी, क्योंकि सुरेश ने हाल ही में अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए असली कास्टिंग कॉल भी जारी किया था।

इससे उनके फैन्स और अभिनय का सपना देखने वाले दोनों ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कॉल असली है और कौन सा फर्जी। अभी इस मामले की जांच चल रही है।