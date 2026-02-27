'द केरल स्टोरी 2' को राहत, हाई कोर्ट ने हटाई फिल्म की रिलीज पर लगी रोक 

मंजूरी कोर्ट ने दी हरी झंडी केरल हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए फिल्म 'केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। जज एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल-बेंच के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें फिल्म पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी। पहले 26 फरवरी को कोर्ट ने सेंसर बोर्ड (CBFC) को फिल्म के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का निर्देश देते हुए इसकी रिलीज रोक दी थी।

फैसला 2 घंटे की गहन सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 26 फरवरी रात साढ़े 7 बजे विशेष इमरजेंसी सुनवाई बुलाई थी, जो 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। गहन बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज शाम 4 बजे सुनाया गया। इस फैसले के साथ ही फिल्म की रिलीज को लेकर बना सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है।

Advertisement

याचिका रोक हटाने के लिए निर्माताओं ने डिवीजन बेंच में दायर की याचिका सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगा दी थी। उनका मानना था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय गंभीरता से विचार नहीं किया। उन्होंने बोर्ड को शिकायतों की दोबारा जांच करने को कहा था। फिल्म 27 फरवरी को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाली थी, इसलिए मेकर्स तुरंत बड़ी बेंच (डिवीजन बेंच) के पास पहुंचे।

Advertisement

तर्क अभिव्यक्ति की आजादी बनी अहम वकीलों ने कहा कि एक बार सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद रिलीज रोकना अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में डिस्क्लेमर दिया गया है और यह केवल केरल नहीं, बल्कि कई राज्यों की कहानी है। इस विशेष सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को हटा दिया। कोर्ट ने माना कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना सही नहीं, जिससे अब फिल्म सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है।