'द केरल स्टोरी 2' पर हाई कोर्ट की रोक, सेंसर बोर्ड को भी लिया आड़े हाथ

फैसला 27 फरवरी को रिलीज नहीं हो पाएगी फिल्म फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने आदेश दिया कि ये फिल्म अपनी तय तारीख 27 फरवरी को रिलीज नहीं की जा सकेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और साफतौर पर कहा कि बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी देते समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया है। रिलीज से महज कुछ दिन पहले आए इस फैसले ने निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।

फटकार कोर्ट ने की सेंसर बोर्ड की सख्त आलोचना कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाते हुए सेंसर बोर्ड के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय बोर्ड की ओर से 'विवेक का इस्तेमाल' पूरी तरह गायब दिखा। जज ने कहा कि आमतौर पर अदालतें फिल्मों की रिलीज में दखल देने से हिचकिचाती हैं, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है। जब फिल्म की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने की वास्तविक क्षमता हो, तब अदालत का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है।

आदेश सेंसर बोर्ड को दोबारा जांच के आदेश केरल हाई कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 'रिवीजन याचिकाओं' पर 2 सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार करे। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि: जब तक सेंसर बोर्ड इन याचिकाओं पर सुनवाई कर नया आदेश पारित नहीं करता, तब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब है कि 27 फरवरी की रिलीज अब अनिश्चितकाल के लिए टल गई है। अदालत के इस रुख से फिल्म निर्माताओं को दोहरा झटका लगा है।

