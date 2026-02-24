'द केरल स्टोरी 2' को मंजूरी देने पर CBFC पर सख्त हुआ कोर्ट, दागे कई सवाल

सुनवाई

इन याचिकाओं पर कोर्ट ने की सुनवाई

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और इसके प्रमाणीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस ने कहा, "केरल इतना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पूर्ण सद्भाव है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि जब किसी घटना को पूरे राज्य में घटित होते हुए दिखाया जाता है तो क्या होता है? इससे गलत संकेत मिलते हैं, यहां तक कि भावनाओं को भी भड़काया जा सकता है।"