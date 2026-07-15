केरलम सरकार ने फिल्म सिटी के लिए PPP मॉडल किया पेश, 100 करोड़ रुपये का रखा बजट

इस फिल्म सिटी का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के कई नए अवसर पैदा करना है। इसके लिए प्रीमियम होटलों और स्टूडियो जैसी सुविधाओं में निवेश किया जाएगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये भी अलग रखे हैं।

इस पैसे का इस्तेमाल मलयालम सिनेमा को आधिकारिक उद्योग का दर्जा दिलाने, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एक पक्का ठिकाना बनाने और पाइरेसी रोकने के लिए कड़े इंतजाम करने में किया जाएगा।

इन सब कोशिशों से केरलम देश और दुनिया में सिनेमा के नक्शे पर अपनी एक और मजबूत जगह बना पाएगा।