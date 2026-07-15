केरलम सरकार ने फिल्म सिटी के लिए PPP मॉडल किया पेश, 100 करोड़ रुपये का रखा बजट
केरलम ने अपने संशोधित बजट 2026-27 में जे.सी. डैनियल इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया है। यह बड़ा प्रोजेक्ट एर्नाकुलम में 25 से 30 एकड़ जमीन पर बनेगा।
इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया जाएगा। संस्कृति मंत्री पी.सी. विष्णुनाध ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेश बहुत जरूरी है।
इस प्रोजेक्ट की खबर सुनकर भारत और विदेश के निवेशक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
केरलम ने फिल्म सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का रखा बजट
इस फिल्म सिटी का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के कई नए अवसर पैदा करना है। इसके लिए प्रीमियम होटलों और स्टूडियो जैसी सुविधाओं में निवेश किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये भी अलग रखे हैं।
इस पैसे का इस्तेमाल मलयालम सिनेमा को आधिकारिक उद्योग का दर्जा दिलाने, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एक पक्का ठिकाना बनाने और पाइरेसी रोकने के लिए कड़े इंतजाम करने में किया जाएगा।
इन सब कोशिशों से केरलम देश और दुनिया में सिनेमा के नक्शे पर अपनी एक और मजबूत जगह बना पाएगा।