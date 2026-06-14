'केनथा कानोम' इस दिन होगी रिलीज, योगी बाबू की कॉमेडी के साथ दिखेगा सूखे से जूझते गांव का अनोखा ड्रामा

कुएं की खुदाई में 6.6 करोड़ साल पुराने डायनासोर का जीवाश्म

फिल्म की पूरी कहानी 'मनिवसागर' (योगी बाबू) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेशे से एक मंदिर के पुजारी हैं। गांव में चल रहे भीषण पानी के संकट की वजह से मनिवसागर का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए गांव वाले जब उनके घर के पास कुआं खोदने का फैसला करते हैं तो वहां कुछ ऐसा मिलता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खुदाई के दौरान उन्हें 6.6 करोड़ साल पुराना एक विशालकाय डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। इसके बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है।