कीर्ति फिल्म में सावित्री नाम की एक वकील बनी हैं, जिन्हें अदालत में अपने ही पति का बचाव करना पड़ता है। पति पर वेरोनिका नाम की एक NRI महिला की हत्या का आरोप लगा है।

मैस्किन उनके पूर्व बॉस की भूमिका में हैं, जो बाद में उनके प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं, जिससे मामले में और भी ज्यादा रोमांच आ जाता है।

फिल्म में चारुकेश, बालासरवनन और मधुसूदनन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन प्रवीण एस विजय ने किया है और इसका संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है।

पहले यह फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी।