नोरा फतेही ने महिला आयोग से मांगी माफी, अनाथ बच्चियों की शिक्षा के लिए बढ़ाए हाथ

माफीनामा ऐसे आइटम गाने भविष्य में नहीं करेंगी नोरा नोरा ने 'KD: द डेविल' के गाने 'सरकी चुनर' को लेकर हुए विवाद पर आयोग के सामने लिखित में माफी मांगी और कहा कि वो अब ऐसे आइटम नंबर नहीं करेंगी। अभिनेत्री ने कहा, "मैंने आयोग को अपना माफीनामा सौंप दिया है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एक कलाकार के तौर पर मुझे जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ अनाथ बच्चियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी।"

कुबूलनामा नोरा से पहले संजय दत्त ने मांगी थी माफी नोरा की ये पेशी अभिनेता संजय दत्त के 27 अप्रैल को इसी मामले में NCW के सामने पेश होने के बाद हुई है। सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने भी आयोग से माफी मांगी थी। उन्होंने समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 50 आदिवासी बच्चियों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया था। ये पूरा मामला फिल्म 'KD: द डेविल' के गाने 'सरकी चुनर तेरी सरकी' को लेकर उठाई गई आपत्तियों से जुड़ा है।

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