'सरके चुनर' गाना विवाद में नोरा फतेही की बढ़ी मुश्किलें, NCW के सामने होगी पेशी

निर्देश

'सरके चुनर' विवाद में नोरा को पेश होने का निर्देश

'सरके चुनर' मामले में आयोग ने नोरा को सुबह 11:30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले अभिनेत्री ने विदेश में होने का हवाला देकर आयोग से नई तारीख मांगी थी। यही नहीं, एक वीडियो के जरिए नोरा ने गाने के हिंदी संस्करण से खुद को अलग करने की बात भी कही थी। उनका कहना था कि उन्होंने कन्नड़ संस्करण में गाने की शूटिंग की थी। हिंदी संस्करण की अनुमति उनसे नहीं ली गई थी।