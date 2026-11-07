अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, एक हफ्ते के लिए रुकी 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग

अमिताभ ने शनिवार को अपने ब्लॉग में अपनी घटती याददाश्त का जिक्र कर लिखा, 'जब आप रूटीन में होते हैं तो सब याद रहता है, लेकिन रूटीन से हटते ही चीजें भूलने लगते हैं। अब चश्मा, मोबाइल और कुछ देर पहले किया काम भूल जाता हूं, लेकिन 1960 की 8वीं क्लास की बातें आज भी याद हैं।'

बिग बी ने आगे कहा कि वो फैंस का प्यार, संडे की मुलाकात और KBC के दर्शकों का अपनापन कभी नहीं भूल सकते।