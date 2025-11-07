कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बने माता-पिता, बेटे का हुआ जन्म
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बन गए हैं। अभिनेत्री ने एक बेटे को जन्म दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने पहले बच्चे के आगमन की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं।' अभिनेत्री ने सितंबर, 2025 को अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी।
बधाई
कैटरीना-विक्की को सितारे दे रहे बधाई
हाल ही में विक्की कौशल ने कहा भी था कि समय आने वाला है, वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। अब बॉलीवुड सितारे इस जोड़े को बधाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने लिखा, 'कैट... आपका मम्मी क्लब में स्वागत है।' मनीष पॉल ने लिखा, 'आप दोनों को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई।' प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'दोनों के लिए बहुत खुश हूं, बधाई।' कैटरीना और विक्की के प्रशंसक भी उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
vicky and katrina blessed with a baby boy, god bless omg 🥹🪬🤍 pic.twitter.com/mPFhmpFM2b— ً (@manmarziiyaan) November 7, 2025
रिपोर्ट
शादी के 4 साल बाद माता-पिता बने कैटरीना-विक्की
कैटरीना और विक्की ने इसी साल सितंबर, 2025 में बताया था कि वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद से प्रशंसक खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थे। बता दें कि दोनों ने कुछ साल डेट करने के बाद दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी रचाई थी। अब शादी के करीब 4 साल बाद इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है।