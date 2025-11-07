कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बने माता-पिता, बेटे का हुआ जन्म

बधाई

कैटरीना-विक्की को सितारे दे रहे बधाई

हाल ही में विक्की कौशल ने कहा भी था कि समय आने वाला है, वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। अब बॉलीवुड सितारे इस जोड़े को बधाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने लिखा, 'कैट... आपका मम्मी क्लब में स्वागत है।' मनीष पॉल ने लिखा, 'आप दोनों को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई।' प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'दोनों के लिए बहुत खुश हूं, बधाई।' कैटरीना और विक्की के प्रशंसक भी उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं।