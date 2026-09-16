कैटरीना कैफ के डिलीवरी के बाद के लुक पर छिड़ी बहस, फैंस ने ट्रोलर्स को ऐसे सिखाया सबक
कैटरीना कैफ हाल ही में मुंबई में एक गणपति उत्सव में नजर आईं। काफी समय बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा गया था।
उनकी पोस्टपार्टम लुक को लेकर इंटरनेट पर खूब बातें हो रही हैं। पिछले साल नवंबर में विक्की कौशल के साथ बेटे विहान के जन्म के बाद से कैटरीना ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रही हैं।
उनके इस हालिया अपीयरेंस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने मां बनने के बाद आए उनके शारीरिक बदलावों को लेकर बेवजह आलोचना की।
फैंस ने पोस्टपार्टम आलोचना के खिलाफ कैटरीना का बचाव किया
फैंस तुरंत कैटरीना के बचाव में उतर आए। उन्होंने इन नकारात्मक टिप्पणियों को असंवेदनशील बताते हुए सभी को याद दिलाया कि बच्चे के जन्म के बाद शरीर में बदलाव होना बिल्कुल सामान्य बात है।
कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को, खासकर प्रेग्नेंसी के बाद, उनके लुक को लेकर लगातार जांचा-परखा जाता है।
उन्होंने कैटरीना की तारीफ की कि वह ऑनलाइन राय की परवाह न करके अपने परिवार और एक सफल ब्यूटी ब्रांड बनाने पर ध्यान दे रही हैं।
फिलहाल उन्होंने किसी नए फिल्म प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया है और वह काम के साथ-साथ अपने परिवारिक जीवन को भी सादगी से जी रही हैं।