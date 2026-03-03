कैटरीना कैफ ने मां बनने के बाद मनाई पहली होली, विक्की कौशल संग यूं आईं नजर

पोस्ट

पति विक्की कौशल संग रंगों से सराबोर दिखीं अभिनेत्री

कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है जिसमें उनके साथ विक्की रंग में रंगे दिख रहे हैं। उनके अलावा, तस्वीर में अभिनेत्री की बहन इसाबेल कैफ और विक्की के भाई सनी काैशल भी नजर आ रहे हैं। इसे साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'होली की हार्दिक शुभकामनाएं।' इसपर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'विहान, मम्मा वाली चमक।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मम्मी बनने के बाद उनकी चमक कुछ अलग ही है।'