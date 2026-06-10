'करुप्पु' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल

बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पु' का कारनामा, सूर्या के करियर में पहली बार हुआ ऐसा

लेखन नेहा शर्मा 08:16 pm Jun 10, 202608:16 pm

क्या है खबर?

'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 26वें दिन तक लगभग 305 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। सूर्या की इस फिल्म ने विदेशों में भी जबरदस्त सफलता हासिल की है और लगभग 66-67 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ 'करुप्पु' सूर्या के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओवरसीज कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है।