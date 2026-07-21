राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतते ही कार्तिक आर्यन ने निभाई अपनी पुरानी परंपरा, महाकाल में टेका मत्था

कार्तिक को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी फिल्म 'चंडू चैंपियन' में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए मिला है।

यह फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में काम करने के लिए कार्तिक ने बहुत मेहनत की, जिसने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से काफी चुनौती दी।

कई जानकारों का मानना है कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन और यादगार प्रदर्शन है।