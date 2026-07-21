राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतते ही कार्तिक आर्यन ने निभाई अपनी पुरानी परंपरा, महाकाल में टेका मत्था
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीतने के बाद, कार्तिक आर्यन अपने माता-पिता के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे।
भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने यह यात्रा की। उन्होंने शयन आरती में भी हिस्सा लिया और अपने इस मंदिर दर्शन की एक झलक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की।
दरअसल, यह कार्तिक की एक पुरानी परंपरा है कि वे अपनी हर बड़ी कामयाबी के बाद सबसे पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं।
'चंडू चैंपियन' के लिए कार्तिक को मिला पुरस्कार
कार्तिक को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी फिल्म 'चंडू चैंपियन' में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए मिला है।
यह फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में काम करने के लिए कार्तिक ने बहुत मेहनत की, जिसने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से काफी चुनौती दी।
कई जानकारों का मानना है कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन और यादगार प्रदर्शन है।