कार्तिक आर्यन करियर में पहली बार निभाएंगे ये किरदार

कार्तिक आर्यन-कबीर खान की जोड़ी का अगला मिशन, 7 साल की चैंपियन और एक जांबाज कोच

लेखन नेहा शर्मा 07:39 pm Feb 27, 202607:39 pm

क्या है खबर?

'चंदू चैंपियन' के बाद कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इस बार भी वो पर्दे पर एक ऐसी अनकही और प्रेरणादायक दास्तां पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में कार्तिक पहली बार एक अनदेखे किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी कश्मीर की एक ऐसी नन्हीं जांबाज खिलाड़ी पर आधारित है, जिसने दुनियाभर में भारत की सफलता का परचम लहराया।