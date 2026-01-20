कार्तिक आर्यन के साथ लगी नई फिल्म

कार्तिक आर्यन धार्मिक फिल्म से जीतने आएंगे जनता का दिल? ये निर्देशक लगाएगा दांव

लेखन ज्योति सिंह 04:54 pm Jan 20, 202604:54 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान ज्यादातर सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही। अब अभिनेता नई फिल्म के जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लग गए हैं। उनके पास 'नागजिला' और अनुराग बसु की म्यूजिकल फिल्म पहले से है। खबर है कि कार्तिक एक पौराणिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म के साथ धमाका कर सकते हैं।