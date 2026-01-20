कार्तिक आर्यन धार्मिक फिल्म से जीतने आएंगे जनता का दिल? ये निर्देशक लगाएगा दांव
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान ज्यादातर सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही। अब अभिनेता नई फिल्म के जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लग गए हैं। उनके पास 'नागजिला' और अनुराग बसु की म्यूजिकल फिल्म पहले से है। खबर है कि कार्तिक एक पौराणिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म के साथ धमाका कर सकते हैं।
बातचीत
'किल' निर्देशक के साथ कार्तिक की बातचीत जारी
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म निर्देशक निखिल नागेश भट्ट ने कार्तिक को एक पौराणिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म का प्रस्ताव दिया है। सूत्र ने बताया, "कार्तिक को निखिल की एक अनूठी फिल्म का प्रस्ताव मिला है जो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है। कार्तिक इसे लेकर काफी उत्साहित हैं क्योंकि इसका विषय आम जनता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, कार्तिक को निखिल की फिल्म 'किल' बहुत पसंद आई थी।।"
उम्मीद
दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति बनने की उम्मीद
सूत्र ने बताया कि कार्तिक और निखिल के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। सबकुछ ठीक रहा तो अभिनेता बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। इसके अलावा, दोनों फिल्म के निर्माण को लेकर एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। यह बातचीत भी काफी आगे तक पहुंच चुकी है। कार्तिक फिलहाल करण जौहर की 'नागजिला' में व्यस्त चल रहे हैं। इसे नाग पंचमी के मौके पर अगस्त, 2026 में रिलीज किया जा सकता है।