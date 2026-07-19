पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत खुशी से चीखे कार्तिक आर्यन

'चंदू चैंपियन' के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत खुशी से चीख पड़े कार्तिक आर्यन, वीडियो देखा?

लेखन नेहा शर्मा 09:56 am Jul 19, 202609:56 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन के लिए साल 2026 उनके करियर का सबसे ऐतिहासिक और यादगार साल बन गया है। आखिरकार उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम कर लिया है। हाल ही में घोषित हुए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस ऐतिहासिक जीत की घोषणा होते ही कार्तिक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और खुशी के मारे जोर से चीख पड़े।