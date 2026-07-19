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'चंदू चैंपियन' के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत खुशी से चीख पड़े कार्तिक आर्यन, वीडियो देखा?
पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत खुशी से चीखे कार्तिक आर्यन

'चंदू चैंपियन' के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत खुशी से चीख पड़े कार्तिक आर्यन, वीडियो देखा?

लेखन नेहा शर्मा
Jul 19, 2026
09:56 am
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन के लिए साल 2026 उनके करियर का सबसे ऐतिहासिक और यादगार साल बन गया है। आखिरकार उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम कर लिया है। हाल ही में घोषित हुए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस ऐतिहासिक जीत की घोषणा होते ही कार्तिक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और खुशी के मारे जोर से चीख पड़े।

वीडियो

जीत के बाद माता-पिता को लगाया गले

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक वीडियो साझा किया है। इस क्लिप में अवार्ड की घोषणा होते ही कार्तिक की लाइव प्रतिक्रिया और उनकी खुशी की चीख साफ देखी जा सकती है।

इस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उनके माता-पिता ने गर्व से उन्हें गले लगा लिया। आपको बता दें कि इस साल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्तिक आर्यन और मलयालम फिल्म 'भ्रमयुगम' के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी के बीच साझा किया गया है।

भावुक वीडियो

मां ने किया प्यार

वीडियो में कार्तिक परिवार के साथ पुरस्कारों की लाइव घोषणा देखते नजर आ रहे हैं। जैसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनके नाम का ऐलान हुआ, कार्तिक खुशी से चीख पड़े।

तुरंत कैमरा उनके माता-पिता की तरफ मुड़ा, जिनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर इस बड़ी उपलब्धि की बधाई दी। इस जश्न का सबसे प्यारा और भावुक पल तब आया, जब कार्तिक की मां ने प्यार से उनके गाल को चूमकर आशीर्वाद दिया।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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खुशी

सपने सच होते हैं- कार्तिक

वीडियो साझा कर कार्तिक ने लिखा, 'अब भी इस एहसास को महसूस कर रहा हूं। कुछ पल शब्दों से परे होते हैं। सालों का संजोया सपना सच हो गया, हमेशा आभारी।'

उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'सपने सच होते हैं।'

बता दें कि 'चंदू चैंपियन' भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है। फिल्म में पेटकर के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए कार्तिक ने अपने शारीरिक बदलाव पर बेहद कड़ी मेहनत की थी।

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