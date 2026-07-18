72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: कार्तिक आर्यन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: कार्तिक आर्यन का धमाका, ममूटी के साथ जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब

लेखन नेहा शर्मा 06:58 pm Jul 18, 202606:58 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड के 'शहजादे' कार्तिक आर्यन ने इतिहास रचते हुए एक बड़ा धमाका कर दिया है। कार्तिक ने साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी के साथ संयुक्त रूप से साल 2024 के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। कार्तिक को ये देश का सबसे बड़ा सिनेमाई सम्मान उनकी ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाने के लिए मिला है।