72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: कार्तिक आर्यन का धमाका, ममूटी के साथ जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब
क्या है खबर?
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड के 'शहजादे' कार्तिक आर्यन ने इतिहास रचते हुए एक बड़ा धमाका कर दिया है। कार्तिक ने साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी के साथ संयुक्त रूप से साल 2024 के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। कार्तिक को ये देश का सबसे बड़ा सिनेमाई सम्मान उनकी ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाने के लिए मिला है।
जीत
कार्तिक और ममूटी की ऐतिहासिक जीत
कार्तिक ने 'चंदू चैंपियन' में मुरलीकांत पेटकर के किरदार को जीवंत करने के लिए जिम में सालों पसीना बहाया और कड़ी ट्रेनिंग ली।
उनकी यह बेजोड़ लगन आखिरकार रंग ले आई, जिसने उन्हें देश के सबसे बड़े एक्टिंग सम्मान के शिखर पर पहुंचा दिया।
इसी श्रेणी में ममूटी ने भी फिल्म 'भ्रमयुगम' में ऐसा खौफनाक और दमदार अभिनय किया, जिसने समीक्षकों को हैरान कर दिया। इसी वजह से दोनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार का हकदार चुना गया।
ट्विटर पोस्ट
कार्तिक आर्यन और ममूटी ने जीता बड़ा सम्मान
𝟕𝟐𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐥𝐦 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬🎞️— All India Radio News (@airnewsalerts) July 18, 2026
🏆 Best Actor (Leading Role): Mammootty – Bramayugam
🏆 Best Actor (Leading Role): Kartik Aaryan – Chandu Champion#NationalFilmAwards | @MIB_India | @nfdcindia pic.twitter.com/0NFDU1kKLL