कार्तिक आर्यन और जॉनी डेप का 'याराना' देख लोग हुए उत्साहित, दे रहे मजेदार प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Dec 09, 202501:49 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं। 25 दिसंबर को आ रही इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगी। कार्तिक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए रात-दिन जुटे हैं, लेकिन इस बीच उनकी नई पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दरअसल, फिल्म की रिलीज से पहले कार्तिक ने हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप के साथ एक सेल्फी पोस्ट की है।