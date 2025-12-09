कार्तिक आर्यन और जॉनी डेप का 'याराना' देख लोग हुए उत्साहित, दे रहे मजेदार प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं। 25 दिसंबर को आ रही इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगी। कार्तिक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए रात-दिन जुटे हैं, लेकिन इस बीच उनकी नई पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दरअसल, फिल्म की रिलीज से पहले कार्तिक ने हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप के साथ एक सेल्फी पोस्ट की है।
प्रतिक्रिया
कार्तिक की पोस्ट पर लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
कार्तिक ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्हें सुपरस्टार जॉनी के साथ मजेदार पोज देते देखा गया। तस्वीर के साथ अभिनेता ने लिखा, 'लाल सागर के समुद्री डाकू, जैक स्पैरो और रूह बाबा।' पोस्ट के सोशल मीडिया पर आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, 'रुको क्या!!! कैप्टन जैक स्पैरो और रूह बाबा एक साथ!!' दूसरे ने लिखा, 'साल की सबसे अच्छी सेल्फी।' एक अन्य ने लिखा, 'ऐसा सहयोग जिसकी उम्मीद नहीं थी।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
Pirates of the Red Sea 🏴☠️ ⛴️— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) December 9, 2025
JackSparrow x RoohBaba 🤙🏻🤙🏻 pic.twitter.com/VIbFzo1sE0