फिल्म 'कालिया' की शूटिंग पर आया अपडेट

'कालिया' के लिए कार्तिक आर्यन ने कसी कमर, इस दिन से भोपाल में शुरू करेंगे शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Nov 24, 202612:11 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपनी नई फिल्म 'कालिया' का ऐलान किया था। यह हाई-कॉन्सेप्ट पौराणिक क्रिएचर होगी, जिसका टीजर भी सामने आ चुका है। अभिनेता के लिए यह परियाेजना बेहद खास है क्योंकि इसमें वह न सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, बल्कि निर्माता के तौर पर अपना पहला कदम भी बढ़ा रहे हैं। उनकी कंपनी 'डोपामाइन स्टूडियोज' में बन रही फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन का समर्थन मिला है। इसकी शूटिंग इसी महीने से शुरू होगी।