बॉक्स ऑफिस पर 'सरदार 2' का भौकाल, पहले दिन की कमाए इतने करोड़

कार्थी की फिल्म 'सरदार 2' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले दिन ही इसने 5.30 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस कमाई का ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु से आया है।

इस जासूसी थ्रिलर को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। वहीं, इसे सूरी की 'मंदाड़ी' से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो दर्शकों के बीच काफी पसंद की जा रही है।