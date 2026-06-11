सनी लियोनी के 1 करोड़ भुगतान पर CID की पड़ताल, 2400 करोड़ के महाघोटाले से जुड़ा है मामला
मनोरंजन
कर्नाटक CID ने अभिनेत्री सनी लियोनी से उनके एक गाने के लिए मिले 1 करोड़ रुपये के भुगतान के बारे में सवाल-जवाब किए हैं।
यह गाना उन्होंने साल 2023 में आई कन्नड़ फिल्म 'चैंपियन' में प्रदर्शित किया था। दरअसल, इसी फिल्म के निर्माता शिवानंद नीलनवर 2,400 करोड़ रुपये के एक बड़े निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।
CID ने नहीं लगाया है सनी पर कोई आरोप
सनी का इस मामले से जुड़ाव सिर्फ गाने के लिए मिले भुगतान तक ही है। उन पर किसी भी गलत काम का कोई आरोप नहीं है।
C.I.D. बस पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है, क्योंकि आरोप है कि फिल्म निर्माता ने अपनी धोखाधड़ी वाली योजनाओं से मिले पैसों का इस्तेमाल 'चैंपियन' फिल्म बनाने में किया।
जांच अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि फिल्म में पैसा किस तरह से लगा और यह सब शिवम एसोसिएट्स के खिलाफ चल रही बड़ी जांच का ही एक हिस्सा है।