अभिनेत्री करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, गुरु पूर्णिमा के दिन बेटे को दिया जन्म
क्या है खबर?
टीवी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, इस जोड़े को एक बेटे का आशीर्वाद मिला है जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया। इसके बाद से फैंस और फिल्मी सितारे दोनों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। बता दें, करिश्मा ने इसी साल अप्रैल महीने में पति के साथ मिलकर अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी।
खुशी
करिश्मा और वरुण ने साझा किया भावुक पोस्ट
करिश्मा और वरुण ने मिलकर अपने इंस्टाग्राम पर संयुक्त पोस्ट साझा किया है।
इस पोस्ट में उन्होंने अपने पहले बच्चे के आगमन की खुशी का जश्न मनाते हुए लिखा, 'गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्मा... हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद आ गया है। 29 जुलाई 2026। हमारे नन्हे बच्चे, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। करिश्मा और वरुण।'
दोनों ने एक तस्वीर भी साझा की और साथ में लिखा, 'ये एक बेटा है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
July 29, 2026
बधाई
करिश्मा और वरुण को सितारों ने दी बधाई
अभिनेत्री की पोस्ट पर रकुल प्रीत सिंह ने बधाई देते हुए लिखा, 'आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई हो। आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं।'
स्मृति ईरानी ने लिखा, 'हार्दिक बधाई! ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।'
मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया और महीप कपूर समेत कई सितारे भी दोनों को बधाई देते नजर आए।
बता दें, करिश्मा और वरुण ने 5 फरवरी, 2022 को मुंबई में शादी रचाई थी। अब दोनों माता-पिता के रूप में जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं।