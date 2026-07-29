करिश्मा तन्ना ने बेटे को दिया जन्म

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना के घर गूंजी किलकारी, गुरु पूर्णिमा के दिन बेटे को दिया जन्म

लेखन ज्योति सिंह 06:15 pm Jul 29, 202606:15 pm

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, इस जोड़े को एक बेटे का आशीर्वाद मिला है जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया। इसके बाद से फैंस और फिल्मी सितारे दोनों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। बता दें, करिश्मा ने इसी साल अप्रैल महीने में पति के साथ मिलकर अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी।