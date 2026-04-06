करिश्मा तन्ना शादी के 4 साल बाद बनेंगी मां

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना बनने वाली हैं मां, पति वरुण बंगेरा के साथ किया प्रेग्नेंसी का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:15 pm Apr 06, 202601:15 pm

क्या है खबर?

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना जल्द ही अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगी। उन्होंने फरवरी, 2022 में व्यवसायी वरुण बंगेरा के साथ मुंबई में शादी रचाई थी। अब 4 साल बाद यह जोड़ा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है। करिश्मा ने पति के साथ खुद अपनी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वाले लोगों का सोशल मीडिया पर तांता लग गया है। फैंस इस खबर से काफी उत्साहित हैं।