अभिनेत्री करिश्मा तन्ना बनने वाली हैं मां, पति वरुण बंगेरा के साथ किया प्रेग्नेंसी का ऐलान
क्या है खबर?
टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री करिश्मा तन्ना जल्द ही अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगी। उन्होंने फरवरी, 2022 में व्यवसायी वरुण बंगेरा के साथ मुंबई में शादी रचाई थी। अब 4 साल बाद यह जोड़ा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है। करिश्मा ने पति के साथ खुद अपनी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वाले लोगों का सोशल मीडिया पर तांता लग गया है। फैंस इस खबर से काफी उत्साहित हैं।
पोस्ट
करिश्मा ने सोशल मीडिया पर सुनाई खुशखबरी
करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर खुशखबरी सुनाते हुए प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। उन्होंने पति वरुण के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उन्हें बच्चों के जूतों के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। दोनों ने 'मॉम' और 'डैड' लिखे हुए कैप पहन रखी है। एक तस्वीर में उनके पालतू डॉग भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के साथ करिश्मा ने कैप्शन दिया, 'एक छोटा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा उपहार - अगस्त 2026'
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April 6, 2026
करियर
करिश्मा तन्ना का अभिनय करियर
करिश्मा टीवी की दुनिया में काफी चर्चित अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपना अभिनय करियर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (2001) से शुरू किया था। इसके बाद उन्हें 'नागिन 3', 'बालवीर' और 'कयामत की रात' जैसे कई टीवी शोज में देखा गया। वह 'बिग बॉस 8' की रनर-अप और 'खतरों के खिलाड़ी 10' की विजेता भी रह चुकी हैं। आने वाले दिनों में उन्हें बोनी कपूर की फिल्म 'मॉम 2' में देखा जाएगा।