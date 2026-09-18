करीना कपूर की पिछली 5 फिल्मों का लेखा-जोखा

करीना कपूर की पिछली 5 फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड, क्या मेघना गुलजार की 'दायरा' बचाएगी साख?

लेखन नेहा शर्मा 01:51 pm Sep 18, 202601:51 pm

क्या है खबर?

﻿करीना कपूर थ्रिलर-ड्रामा फिल्म 'दायरा' के साथ सिनेमाघरों में दर्शकों के सामने हैं। अलग-अलग जॉनर में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली करीना के लिए बॉक्स ऑफिस पर मिला-जुला सफर रहा है। जहां उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने सिनेमाघरों में बढ़िया कमाई की, वहीं कुछ को औसत रिस्पॉन्स मिला। अब मेघना गुलजार के निर्देशन और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ उनकी नई फिल्म पर उम्मीद टिकी है। आइए जानें करीना की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कैसा रहा।