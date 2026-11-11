कुरान की आयत वाले 30 कैरेट पेंडेंट पर करीना कपूर को मिला लीगल नोटिस, भड़की धार्मिक भावनाएं

यह पेंडेंट सिर्फ एक चमकता हुआ जेवर नहीं है, बल्कि सैफ अली खान के परिवार का एक पुराना हिस्सा है।

करीना ने इसे दिवाली के मौके पर पहना था, जिसमें उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने थे, जिन्हें रिया कपूर ने स्टाइल किया था।

इसे पहनकर करीना ने सैफ के शाही खानदान से अपने जुड़ाव को भी दिखाया था। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में इसे परंपराओं को सही तरीके से निभाना बताया था, जिससे पता चलता है कि ये खास चीजें उनके परिवार की कहानी में कितनी मायने रखती हैं।