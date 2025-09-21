करीना कपूर की 8 या 8 से ज्यादा रेटिंग वाली फिल्में, एक ने जीते 35 पुरस्कार

करीना कपूर ने अपनी बड़ी बहन करिश्मा कपूर के नक्शे-कदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। जेपी दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में पदार्पण करने वाली करीना ने अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने डांस और स्टाइल के लिए भी खूब वाहवाही लूटी। करीना 45 साल की हो गई हैं। आज हम आपको उनके करियर की उन 3 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें IMDb पर 8 से ज्यादा रेटिंग मिली है।

#1 '3 इडियट्स' इस फेहरिस्त में पहले स्थान पर है '3 इडियट्स'। साल 2009 में आई ये फिल्म कई मायनों में ऐतिहासक साबित हुई थी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही दिल जीत लिए थे। ये पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। ये फिल्म फिल्मफेयर समेत 35 पुरस्कार जीतने में भी सफल रही थी। IMDb पर 8.4 रेटिंग वाली '3 इडियट्स' नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर है।

#2 'बजरंगी भाईजान' करीना फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में सलमान खान के साथ नजर आई थीं। कबीर खान इस फिल्म के निर्देशक थे। इस फिल्म को IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली है। हर्षाली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी। 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखी जा सकती है।

#3 'ओमकारा' साल 2006 में आई फिल्म 'ओमकारा' में करीना के साथ सैफ अली खान और अजय देवगन नजर आए थे। विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। ये फिल्म कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन सैफ ने कैमरे के सामने अपनी ऐसी खलनायकी दिखाई कि दर्शक हैरान रह गए। फिल्म में उनका लंगड़ा त्यागी का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। 8.0 रेटिंग वाली ये फिल्म यूट्यूब पर देखी जा सकती है।