'जॉली LLB 3': 2 जॉलियों ने मिलकर लूट लिया बॉक्स ऑफिस, छा गई अक्षय-अरशद की जोड़ी
क्या है खबर?
'जॉली LLB 3' बीते शुक्रवार यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आई और आते ही दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया। अक्षय कुमार और अरशद वारसी यानी 2 जॉलियों वाली ये फिल्म जनता को खूब गुदगुदा रही है, जिसका असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है और देखकर लग रहा है कि ये वीकेंड आते-आते बड़ा रिकॉर्ड बना देगी।
कारोबार
दूसरे दिन फिल्म ने कमाए 20 करोड़
'जॉली LLB 3' की पहले दिन की कमाई देख उम्मीद जग गई थी कि लंबे समय बाद अक्षय के खाते में कोई हिट फिल्म आने वाली है। इस बार अरशद वारसी संग बनी उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। पहले दिन उनकी इस फिल्म ने जहां 12.75 करोड़ कमाए थे, वहीं दूसरे दिन इसने 20 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ फिल्म भारत में 32.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है।
स्टारकास्ट
'जॉली LLB 3' में नजर आ रहे ये कलाकार
'जॉली LLB' में अरशद मुख्य भूमिका में थे, जबकि 'जॉली LLB 2' के हीरो अक्षय थे। तीसरे भाग में दोनों जॉली साथ आए हैं और माना जा रहा है कि तीसरा भाग भी सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगा। 'जॉली LLB 3' में सौरभ शुक्ला अपनी यादगार भूमिका में हैं। उधर हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी अपने किरदारों को दोहराया है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।
निशांची
अनुराग कश्यप की 'निशांची' की कमाई में मामूली बढ़त
अनुराग कश्यप की 'निशांची' सिनेमाघरों में 'जॉली LLB 3' के साथ ही रिलीज हुई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन औंधे मुंह गिरी। दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे ने इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा है। हालांकि, फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ हुई है। पहले दिन उनकी इस फिल्म ने 25 लाख तो दूसरे दिन 30 लाख रुपये कमाए।
अजेय
योगी आदित्यनाथ की बायोपिक का दूसरे दिन कैसा रहा हाल?
उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' भी 19 सितंबर को रिलीज हुई। इसमें परेश रावल और अनंत जोशी के साथ भोजपुरी अभिनेता निरहुआ भी दिखे हैं। इसने पहले दिन 25 लाख रुपये कमाए थे, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 35 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ भारत में ये फिल्म अभी तक 60 लाख रुपये कमा पाई है।