एकता कपूर-रिया कपूर की फिल्म 'क्रू' का सीक्वल तैयार, पर ये 2 हीरोइनें हुईं बाहर

करीना कपूर , तब्बू और कृति सैनन की फिल्म 'क्रू' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी खूब सराहा था। 3 एयर होस्टेस के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म से दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी जुड़े थे। अब खुशखबरी ये है कि फिल्म का सीक्वल बन रहा है और निराशा वाली बात है कि 2 अभिनेत्रियों का इससे पत्ता कट गया है। सीक्ववल में कौन नजर आएगा, आइए जानते हैं।

रिपोर्ट फिल्म से कटा कृति और तब्बू का पत्ता पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के दूसरे भाग में करीना ने खासी दिलचस्पी दिखाई है और वो 'क्रू' के दूसरे भाग में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली हैं। हालांकि, अभी वो फिल्म का पूरा स्क्रीनप्ले सुनेंगी। उसके बाद इसे साइन करेंगी। 'क्रू' में करीना, कृति और तब्बू की जोड़ी का खूब जादू चला था। हालांकि, सीक्वल में तबू और कृति का होना मुश्किल लग रहा है। इन 2 अभिनेत्रियों की जगह कोई दूसरी लोकप्रिय अभिनेत्रियां फिल्म से जुड़ेंगी।

योजना एकता कपूर और रिया कपूर की बड़ी तैयारी रिपोर्ट्स की मानें रिया कपूर और एकता कपूर अब मिलकर 'क्रू' के सीक्वल की बड़ी योजना बना रही हैं। करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 'क्रू एक ऐसी फिल्म है, जो फ्रेंचाइज की शक्ल पाने की पूरी हकदार है। फिल्म की टीम ने कई सुझावों और विचारा पर गौर किया है और एक आइडिया फाइनल भी कर लिया है, जो इसे एक सफल फ्रेंचाइज बनाने की ओर लेकर जा सकता है।

कारोबार 'क्रू' ने बॉक्स ऑफिस पर की थी शानदार कमाई फिल्म में करीना के साथ किन 2 अभिनेत्रियों को कास्ट किया जाएगा, अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि कास्टिंग पर काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'क्रू' को 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने भारत में जहां 85 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं दुनियाभर में 151 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 'क्रू' ने साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था।